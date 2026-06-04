Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani hanno presentato una richiesta di risarcimento danni, dopo la concessione della grazia a Minetti. La richiesta si rivolge a Ranucci, Travaglio e Berlinguer, che sono stati indicati come responsabili di presunti danni morali e materiali. La procedura legale è stata avviata nei loro confronti, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle richieste. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

Dopo tante polemiche, la Procura ha confermato il parere positivo sulla grazia concessa a Nicole Minetti, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione nel caso Ruby bis e per peculato. Gli avvocati dell’ex consigliera lombarda e del compagno Giuseppe Cipriani hanno annunciato iniziative legali per chiedere il risarcimento dei danni. Nel mirino ci sono Sigfrido Ranucci, Marco Travaglio e Bianca Berlinguer. La decisione della Procura sulla grazia a Nicole Minetti La richiesta di risarcimento danni da parte di Minetti e Cipriani Il commento di Peter Gomez de Il Fatto Quotidiano La decisione della Procura sulla grazia a Nicole Minetti La Procura ha confermato la grazia a Nicole Minetti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grazia a Nicole Minetti, lei e Giuseppe Cipriani chiedono i danni: nel mirino Ranucci, Travaglio e Berlinguer

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Nicole Minetti chiede maxi risarcimenti a Travaglio, Berlinguer, Ranucci e altri 14 giornalisti e opinionistiNicole Minetti ha presentato una richiesta di risarcimento danni a 16 giornalisti e opinionisti, tra cui Travaglio, Berlinguer e Ranucci.

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