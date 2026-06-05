Grazia a Nicole Minetti Marco Travaglio attacca la pg Francesca Nanni | O chiedono scusa o li denunciamo

Marco Travaglio ha criticato pubblicamente la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, riguardo a una vicenda legale che coinvolge Nicole Minetti. L’attacco si concentra sulla gestione del caso, con Travaglio che minaccia azioni legali se non verranno presentate delle scuse. La disputa riguarda presunte irregolarità o mancanze da parte della procuratrice, che non sono state specificate. La situazione si sta sviluppando con dichiarazioni pubbliche e richieste di chiarimenti formali.

Marco Travaglio durissimo sulla procuratrice generale di Milano Francesca Nanni sul caso della grazia a Nicole Minetti. Non solo per aver confermato che ci sono i presupposti del provvedimento adottato dal presidente della Repubblica, ma anche per il comunicato con cui si accusa di falso Il Fatto Quotidiano, a partire dall’intervista alla massaggiatrice del ranch in Uruguay di Cipriani. “Quella cosa lì se la rimangiano e ci chiedono scusa, altrimenti li denunciamo,” dice Travaglio. Grazia a Nicole Minetti, caso non chiuso per Marco Travaglio Travaglio attacca la pg Francesca Nanni "O ci chiedono scusa o li denunciamo" Bocchino contro... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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