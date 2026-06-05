Marco Travaglio ha dichiarato di poter denunciare la Procura per diffamazione, dopo aver respinto le accuse e non aver ammesso errori. La sua posizione arriva mentre la vicenda giudiziaria coinvolge anche un altro soggetto, Grazia Minetti, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La situazione si sviluppa con dichiarazioni di contrapposizione tra i protagonisti, senza indicazioni di provvedimenti legali già avviati.

Non solo non ammette di avere preso un granchio. Adesso passa addirittura al contrattacco. Marco Travaglio incassa la sonora smentita arrivata dalla Procura generale di Milano e dal Quirinale sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, ma invece di fare un passo indietro rilancia: il Fatto Quotidiano potrebbe perfino chiedere i danni ai magistrati per aver osato contestare le sue ricostruzioni. Avete letto bene. La difesa di Travaglio a Otto e Mezzo. Ospite di Otto e Mezzo su La7, il direttore del quotidiano che per giorni aveva alimentato sospetti e retroscena sulla grazia presidenziale ha reagito con toni battaglieri: «La Procura generale può raccontare che gli asini volano, ma non può accusare il Fatto Quotidiano di falso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Grazia a Minetti, Travaglio non si arrende: “Potrei denunciare la Procura per diffamazione”

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Temi più discussi: Grazia a Minetti, Travaglio si difende: Hanno chiesto a oste se vino era buono, caso non chiuso. Il Fatto non ha detto il falso; Grazia a Minetti, Travaglio a Otto e mezzo 'esplode': Voglio le scuse; Caso Minetti, Travaglio: La Procura non può accusare il Fatto di falso, è diffamazione. Si rimangino tutto e ci chiedano scusa o li denunciamo. Su La7; Grazia a Nicole Minetti, il flop di Travaglio: la Procura smentisce l’inchiesta del Fatto Quotidiano.

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