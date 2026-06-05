Caso Minetti Travaglio | denuncia la Procura per diffamazione

Travaglio ha presentato una denuncia alla Procura per diffamazione riguardo al caso Minetti. Ha chiesto perché la Procura non abbia mai interrogato la testimone della massaggiatrice. Inoltre, ha contestato le prove che, secondo lui, smentiscono la motivazione medica usata per ottenere la grazia. La denuncia si concentra sulla mancanza di interrogatori e sulla validità delle prove mediche presentate.

Perché la Procura non ha mai interrogato la testimone della massaggiatrice?. Quali prove smentiscono la motivazione medica usata per la grazia?. Chi ha garantito l'imparzialità affidando il dossier allo stesso magistrato?. Cosa rivelano le nuove notizie provenienti dall'Uruguay sul caso Minetti?.? In Breve Mancata audizione testimone massaggiatrice su presunti festini nel ranch di Cipriani. Motivazione grazia basata su presunte cure mediche per un minore. Critica a Mattarella per aver seguito il parere della Procura di Milano. Possibili nuovi sviluppi legali e notizie in arrivo dall'Uruguay. Travaglio minaccia la Procura di Milano concessa a Minetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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CASO MINETTI: LA PROCURA SMENTISCE LA STAMPA. ORA NORDIO E CIPRIANI CONTRATTACCANO

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Grazia a Minetti, Travaglio: “La procura di Milano chieda scusa al Fatto Quotidiano”Il giornalista Travaglio ha richiesto alla procura di Milano di scusarsi con il Fatto Quotidiano, dopo aver accusato il giornale di falso.

Temi più discussi: Nicole Minetti, la rabbia di Cipriani contro il Fatto: Dovrebbero chiudere il giornale; Travaglio ha torto e Minetti ha ragione. Gli avvocati: Chiederemo i danni; Minetti e Cipriani preparano la controffensiva: Risarcimento da 250 milioni. E i soldi andranno a chi si occupa di bimbi adottati; Nicole Minetti, le falsità di Travaglio e del Fatto sui festini con sesso e droga: la procura conferma la grazia.

Sgreeek sgreeek Grande arrampicata sugli specchi e imbarazzo di Travaglio di fronte al buon senso e logica di Paolo Mieli sul caso Minetti. Vedremo la denuncia del Fatto contro la Proc Milano Certo come sempre ai magistrati è concesso tutto, finché non si o x.com

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Caso Minetti, Travaglio contrattacca: Diffamazione dalla Procura, chieda scusa o denunciamoIl direttore de Il Fatto Quotidiano: Abbiamo fatto interviste che non possono essere smentite perché fatte a testimoni non consultati dai magistrati ... dire.it