Grazia a Minetti | perché la legge lascia discrezionalità?

Il procedimento di concessione della grazia si basa sul codice di procedura penale, che disciplina anche le fasi del processo penale e l'acquisizione delle prove durante le indagini. La legge prevede che la decisione sulla grazia sia lasciata a un'ampia discrezionalità, senza obbligo di motivazione obbligatoria. Questa scelta consente alle autorità di valutare ogni caso singolarmente, senza vincoli rigidi imposti dalla normativa.

di Roberto Celante Il procedimento di concessione della grazia è regolato dal codice di procedura penale, cioè dalla stessa legge che regola lo svolgimento del processo penale, comprese le modalità di acquisizione delle prove durante le indagini. Ci si aspetterebbe, quindi, che anche la ricognizione dei presupposti per la concessione della grazia fosse normata con la stessa precisione ed il medesimo rigore. Invece, si resta perlomeno perplessi quando, leggendo il secondo comma dell’art. 681 c.p.p., che disciplina i “provvedimenti relativi alla grazia”, si giunge alla seguente disposizione: “Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi è Nicole Minetti e perché la grazia ricevuta è diventata terreno di scontroNicole Minetti, nota per essere stata tra le figure più giovani coinvolte nella scena politica e mediatica, ha recentemente ottenuto la grazia in un...

Grazia a Nicole Minetti: perché lo Stato ha scelto di proteggere un minoreLo Stato ha concesso la grazia a Nicole Minetti, una decisione che ha suscitato molte discussioni pubbliche.

Temi più discussi: La grazia a Nicole Minetti, perché il caso è chiuso; Le risposte della procura ai dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, punto per punto; Perché c’è l’ok alla grazia per Nicole Minetti: niente festini, adozione regolare e presenza necessaria della madre con il figlio gravemente malato; Minetti, la Procura di Milano conferma il parere. Nessuna rogatoria sulla testimone.

Mattarella conferma la grazia a Minetti e seppellisce Travaglio: il Quirinale chiude il caso x.com

Nicole Minetti, la Pg di Milano 'blinda' la grazia: False le notizie di stampa, confermato il parere positivo reddit

Nicole Minetti, la Procura generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia: Zero irregolarità nell’adozione del bambinoSecondo gli inquirenti la legittimità della concessione non va messa in dubbio: Le notizie diffusa dalla stampa sono false. E non risultano indagini in corso nei confronti della donna e del compagno ... ilgiorno.it

Le risposte della procura ai dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, punto per puntoSecondo la procura generale di Milano non ci sono stati errori nelle valutazioni che lo scorso febbraio avevano portato a concedere la grazia a Nicole Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia ... ilpost.it