Grazia a Nicole Minetti | perché lo Stato ha scelto di proteggere un minore

Da ildifforme.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stato ha concesso la grazia a Nicole Minetti, una decisione che ha suscitato molte discussioni pubbliche. La notizia è stata comunicata ufficialmente e ha attirato l’attenzione dei media, portando alla ribalta le motivazioni legali del provvedimento. La decisione riguarda un procedimento giudiziario in cui Minetti era coinvolta, e la grazia è stata formalmente annunciata attraverso un comunicato ufficiale.

La grazia a Nicole Minetti letta dal punto di vista che nessuno ha raccontato: Il punto di osservazione proposto è spostare il fuoco dalla dimensione politico-mediatica alla responsabilità istituzionale concreta Lagrazia a Nicole Minettiè stata raccontata quasi esclusivamente dentro una cornice politica o moralistica: favore indebito, privilegio, eccezione. Ma esiste un altro punto di osservazione, rimasto sullo sfondo del dibattito pubblico e tuttavia ben presente nelle sedi istituzionali che hanno gestito il dossier. Quel punto di osservazione riguardaun minore fragile. Quando la richiesta di grazia arriva sul tavolo della Presidenza della...🔗 Leggi su Ildifforme.it

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