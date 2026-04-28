Chi è Nicole Minetti e perché la grazia ricevuta è diventata terreno di scontro

Nicole Minetti, nota per essere stata tra le figure più giovani coinvolte nella scena politica e mediatica, ha recentemente ottenuto la grazia in un procedimento giudiziario in cui era coinvolta. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi la sostiene e chi la critica. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha acceso un dibattito pubblico sulla validità e le conseguenze di questa misura legale.

Roma, 28 aprile 2026 – È stata l’ultima della cosiddetta generazione delle veline in politica. Nicole Minetti, laurea in Igiene dentale e fisico da modella, è diventata famosa per l’elezione a consigliera regionale della Lombardia, nel 2010 a soli 25 anni, più che per la partecipazione a programmi tv come Scorie e Colorado Cafè. A indicare l’allora showgirl nel listino del PdL, Silvio Berlusconi in persona. “Sono molto emozionata. Ho il mio curriculum, sono preparata e credo di essere adeguata al ruolo”, le poche parole pronunciate sedici anni fa, quando per la prima volta mise piede a Palazzo Pirelli. Originaria di Rimini, diplomata al liceo classico della sua città, dove per dieci anni ha frequentato la scuola di danza della madre inglese, a Milano Nicole Minetti ha conseguito la specializzazione e la laurea.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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