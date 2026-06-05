Grano duro Foggia rivendica la sede della Cun | il Comune a sostegno dei produttori
Il Comune di Foggia ha espresso sostegno ai produttori di grano duro, rivendicando la sede della Cun. La richiesta è stata presentata durante una riunione della Commissione consiliare Ambiente, svoltasi nel pomeriggio di ieri. La commissione ha discusso della questione, con la presenza di rappresentanti locali e del settore agricolo. La decisione finale sulla sede della Cun sarà comunicata nelle prossime settimane.
Si è svolta nel pomeriggio di ieri, 4 giugno, presso la Commissione consiliare Ambiente del Comune di Foggia, presieduta dall’ing. Giovanni Quarato, un’audizione dedicata all’istituzione della sede della Commissione Unica Nazionale (Cun) del grano duro a Foggia.Alla presenza dei membri della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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