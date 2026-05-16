Un'azienda attiva nel settore del grano duro ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro la Commissione Unica Nazionale (CUN). La questione riguarda le decisioni del Ministero che, secondo alcuni produttori, non terrebbero conto di risoluzioni parlamentari già approvate. La disputa coinvolge produttori che rischiano di essere esclusi dal mercato del grano duro, sollevando dubbi sulla conformità delle decisioni ministeriali alle normative già stabilite. La situazione è al centro di un contenzioso legale in attesa di sviluppi.

? Domande chiave Perché il Ministero ha ignorato le risoluzioni parlamentari già approvate?. Chi sono i produttori che rischiano l'esclusione dal mercato del grano?. Come influirà la scelta della sede romana sulla sovranità alimentare?. Quali conseguenze avrà il ricorso per le aziende agricole del Mezzogiorno?.? In Breve Ricorso contro decreto del 16 gennaio 2026 per sede CUN a Roma invece di Foggia.. Risoluzioni parlamentari di Antezza, L’Abbate e De Bonis ignorate dal Ministro Lollobrigida.. Sottosegretario La Pietra aveva sostenuto le istanze dei produttori del Mezzogiorno.. Comitati agricoli del Sud si uniscono a Granosalus per difendere la libertà d'impresa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grano duro: Granosalus ricorre al Consiglio di Stato contro la CUN

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