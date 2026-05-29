Grano duro | Aloisio chiede di bloccare il nuovo decreto sulla CUN
Un rappresentante degli agricoltori ha chiesto di bloccare il nuovo decreto sulla classificazione del grano duro, in particolare sulla divisione in quattro aree geografiche. La richiesta si basa sulla preoccupazione che questa suddivisione possa influire sui prezzi nazionali. Non sono state fornite dettagli specifici su come il decreto possa incidere sui redditi dei piccoli agricoltori. La questione riguarda principalmente le implicazioni di mercato e le ripercussioni economiche nel settore agricolo.
? Domande chiave Perché la divisione in quattro aree geografiche minaccia i prezzi nazionali?. Come influirà il nuovo decreto sul reddito dei piccoli agricoltori?. Chi rischia di essere escluso dalla nuova Commissione Unica Nazionale?. Quali sono i criteri tecnici che giustificano i nuovi listini separati?.? In Breve Saverio De Bonis di Granosalus sostiene l'indispensabilità di un unico riferimento di prezzo.. Il decreto del 16 gennaio divide il mercato in quattro macro-aree geografiche.. Criteri di composizione CUN basati sui quantitativi storici dei fascicoli SIAN.. La legge del 2015 sancisce l'obiettivo di un prezzo nazionale unico e trasparente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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