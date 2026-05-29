Grano duro | Aloisio chiede di bloccare il nuovo decreto sulla CUN

Notizia in breve

Un rappresentante degli agricoltori ha chiesto di bloccare il nuovo decreto sulla classificazione del grano duro, in particolare sulla divisione in quattro aree geografiche. La richiesta si basa sulla preoccupazione che questa suddivisione possa influire sui prezzi nazionali. Non sono state fornite dettagli specifici su come il decreto possa incidere sui redditi dei piccoli agricoltori. La questione riguarda principalmente le implicazioni di mercato e le ripercussioni economiche nel settore agricolo.