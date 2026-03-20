Max Mara Oreste | il blazer fucsia che trasforma ogni outfit

Max Mara Oreste ha lanciato un blazer fucsia che si distingue per il suo colore vivace e il taglio elegante. Il capo è stato ideato per essere versatile e adatto a diverse occasioni, offrendo un’alternativa ai look più classici. La collezione si rivolge a chi cerca un elemento di stile in grado di trasformare un outfit semplice in qualcosa di più deciso.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Viscosa stretch e raso: l’equilibrio tra struttura e morbidezza. L’analisi tecnica del blazer ‘Oreste’ si concentra su una scelta tessile precisa che definisce l’identità del capo. Il corpo principale è realizzato in viscosa stretch, un materiale che garantisce la tenuta strutturale necessaria per mantenere la silhouette a clessidra senza sacrificare il comfort. L’aggiunta di elastan conferisce quel grado di adattamento al corpo richiesto dal movimento quotidiano, evitando che il tessuto si deformi con l’uso ripetuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Mara Oreste: il blazer fucsia che trasforma ogni outfit Articoli correlati Leggi anche: Max Mara Blazer ‘Dizzy’: il beige che non passa mai di moda Leggi anche: Max Mara Blazer ‘nebbie’: La verità