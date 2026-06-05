Grande successo a solunto per Kairete eis Solounta | viaggio nel tempo tra archeologia teatro e artigianato d' eccellenza
Successo straordinario per la prima edizione di "Kairete eis Solounta” (Benvenuti a Solunto), la visita guidata drammatizzata che ha fatto rivivere la storia dell'antica città ellenistico-romana. L’evento, tenutosi lo scorso 28 maggio presso l'area archeologica di Solunto, è nato da un progetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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