L’eccellenza dell’Artigianato trionfa a Teano | grande successo per Made in Italy in Terra di Lavoro

A Teano si è appena conclusa una manifestazione dedicata all’artigianato e alle produzioni locali, che si è svolta il 14 e 15 aprile 2026 nei Giardini di San Massimo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi artigiani e aziende del territorio, che hanno presentato le proprie creazioni e prodotti. La due giorni ha riscosso grande interesse da parte del pubblico, attirando visitatori da diverse zone della regione.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è conclusa con un successo straordinario la due giorni dedicata all’eccellenza manifatturiera e creativa del territorio, svoltasi il 14 e 15 aprile 2026 nella suggestiva cornice dei Giardini di San Massimo. L’evento, inserito nel prestigioso calendario della Giornata Nazionale del Made in Italy promossa dal Ministero — una delle circa 800 iniziative ufficiali su scala nazionale — ha celebrato il connubio indissolubile tra storia, innovazione e saper fare locale. La manifestazione è stata promossa e fortemente voluta da Asso Artigiani Imprese Caserta, sotto la guida lungimirante del Presidente Nicola De Lucia, con il sostegno organizzativo di Imma Grimaldi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’eccellenza dell’Artigianato trionfa a Teano: grande successo per “Made in Italy in Terra di Lavoro” Notizie correlate Bellezza ed eccellenza del Made in Italy, al lavoro per l'attesa Infiorata di Taurianova: svelate le dateAnche questa volta il tema nasce da un'intuizione di Katia Cardona, che insieme alla direttrice artistica, la prof Valentina Mammana, ha saputo... Imprese, all'Aquila ‘Artigianato anima del Made in Italy’Il suggestivo Auditorium del Parco dell’Aquila ha ospitato ‘Artigianato anima del Made in Italy’, il convegno organizzato da Confartigianato per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rilancio dei mestieri artigiani fra i giovani: siglato accordo tra CNA e Città Metropolitana; Per la Milano Design Week un'opera di JR sulla facciata della Piscina Cozzi; Oromare casa del Made in Italy; Legge Pmi, da oggi la stretta sui finti prodotti artigianali. Dal grano alla pasta: l’eccellenza artigianale nasce a BiccariDai campi dei Monti Dauni alla tavola: a Biccari alcuni agricoltori costruiscono una filiera corta del grano duro che conquista la critica gastronomica. Fondato nel 2017 da alcuni coltivatori diretti, ... lucerabynight.it L’Équilibriste. L’eccellenza dell’artigianato Made In Italy risplende in boutiqueIn un’era dominata dal fast fashion e dagli acquisti d’impulso a portata di click, il Made in Italy si impone come alternativa di qualità, consapevole e sostenibile. Marchi di largo consumo, ... tgcom24.mediaset.it Vinitaly, la Camera di Commercio di Caserta accompagnerà i vini di Terra di Lavoro a Verona La rassegna... - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Vinitaly 2026. La Camera di Commercio di Caserta con i vini di Terra di Lavoro x.com