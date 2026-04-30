Viaggio nel tempo alla Terramara il ponte del 1° maggio tra bronzo argilla e archeologia

Dal primo al tre maggio, l’area archeologica dedicata alle terramare si anima con eventi dedicati alla storia antica. Si parte il primo giorno con un approfondimento sulla lavorazione del bronzo, seguito il tre maggio da attività di modellazione dell’argilla. Durante tutto il periodo, il Museo Civico rimane aperto per consentire ai visitatori di esplorare le sue collezioni e gli spazi espositivi.

L'1 focus sulla metallurgia del bronzo, il 3 sulla modellazione dell'argilla. Aperto tre giorni anche il Museo Civico con tutti i suoi spazi. Domenica ingresso gratuitoDoppio appuntamento alla Terramara di Montale che nel ponte del 1° maggio apre al pubblico con due giornate dedicate.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Un pomeriggio emozionante con un viaggio nel tempo tra fossili, dinosauri e archeologiaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Domenica...

Due giornate tra lavorazione della pelle e archeologia al Parco della TerramaraCom'era la vita quotidiana nell'Età del bronzo? Più che risposte esaustive, il parco archeologico della Terramara di Montale prova a fornire...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Al Manzoni in viaggio nel tempo con Indiana Jones e il Quadrante del Destino; Sciuscià 70; Quantum Leap: La serie cult In Viaggio nel Tempo in live su Prime Video TV; Il Titanic? Oggi è un modello di business.

In viaggio nel tempo fino al 1403: il Medioevo torna a Monastero BormidaDomenica 10 maggio il castello medievale si anima con cavalieri, diplomatici e mercati d'epoca. Ecco tutto quello che c'è da sapere. atnews.it

Viaggio indietro nel tempo al Museo Logos con il raduno di auto e moto di Route 39Una domenica all’insegna della passione per i motori quella trascorsa ieri grazie all’organizzazione dell’associazione teggianese Route 39. Un raduno di auto e moto d’epoca e sportive ha unito i numer ... ondanews.it

Un viaggio tra i padiglioni del Comicon 2026 #comiconitalia #napolicomicon #napolicomicon2026 #comicon2026 - facebook.com facebook

Un mese in viaggio con Xiaomi Watch 5: il doppio processore convince x.com