Gran Bretagna al lavoro per vaccino ‘unico al mondo’ progettato dall’AI | potrà contrastare Ebola e influenza

In Gran Bretagna, è in fase di sviluppo un vaccino progettato con l’intelligenza artificiale che promette di proteggere contro vari virus, tra cui Ebola e influenza. Si tratta di un unico farmaco capace di contrastare più malattie e prevenire future pandemie. Il vaccino è ancora in fase di ricerca, ma rappresenta un passo avanti nel campo della prevenzione virale.

(Adnkronos) – Un vaccino "unico al mondo", realizzato in Gran Bretagna, potrebbe proteggere da un'ampia gamma di virus e prevenire le pandemie. Ma la vera novità del farmaco immunizzante, come ha riferito il team dell'Università di Cambridge che lo ha sviluppato – scrive la Bbc – è che è la prima volta che il componente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Segui gli aggiornamenti su Ebola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Matteo Bassetti - Facciamo il punto della situazione meningite in UK (19.03.26)

Notizie e thread social correlati

Hockey ghiaccio: l’Italia torna a vincere in amichevole, Gran Bretagna al tappetoL’Italia di hockey su ghiaccio ha conquistato una vittoria nel secondo incontro amichevole contro la Gran Bretagna, che si è svolto in vista dei...

Gran Bretagna, Re Carlo III arriva al Parlamento per il King's SpeechIl Re Carlo III è arrivato al Parlamento britannico di Londra, dove presenzierà alla cerimonia del King's Speech.

Temi più discussi: British Council, dalla Gran Bretagna il sostegno della UCU alle lavoratrici e ai lavoratori in sciopero; In Gran Bretagna, nel primo trimestre 2026, hanno chiuso due pub al giorno; Svezia e Gran Bretagna: parte dal Nordeuropa l'addio al modello socialdemocratico; Come USA, Europa e Gran Bretagna colpiscono le merci prodotte con il lavoro forzato.

70k come primo lavoro transferta in Gran Bretagna reddit

Starmer tradisce l’Europa. La Gran Bretagna riapre le porte al diesel e kerosene russo money.it/starmer-tradis… di @rvivaldelli x.com

Gran Bretagna al lavoro per vaccino 'unico al mondo', progettato dall'AI: potrà contrastare Ebola e influenzaSi tratta di un siero studiato per essere efficace contro tutti i coronavirus e i virus che attualmente infettano gli animali, che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia ... adnkronos.com

Starmer vuole la Gran Bretagna al centro dell'Europa per rimontare nei sondaggiLe sconfitte dei laburisti in Galles e Scozia hanno spinto il premier britannico Starmer a cercare appigli Oltremanica per rimontare nei sondaggi. Perchè riannodare con l'Europa potrebbe essere ... it.euronews.com