Hockey ghiaccio | l’Italia torna a vincere in amichevole Gran Bretagna al tappeto

L’Italia di hockey su ghiaccio ha conquistato una vittoria nel secondo incontro amichevole contro la Gran Bretagna, che si è svolto in vista dei Mondiali di Top Division del 2026. La partita si è conclusa con un risultato favorevole agli azzurri, che hanno superato gli avversari britannici, rafforzando la loro preparazione in vista della competizione internazionale.

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Il secondo mini-ciclo di amichevoli contro la Gran Bretagna, in preparazione ai Mondiali di Top Division 2026, inizia con un ruggito per la nazionale italiana. All’Acinque Ice Arena di Varese, infatti, il Blue Team si è imposto 2-0 sulla rappresentativa d’oltremanica “vendicando” il 4-1 di una settimana fa, patito a Nottingham. L’Italia parte forte in casa facendo capire sin da subito di essere intenzionata a imprimere un alto ritmo alla contesa. La Gran Bretagna fatica a tenere il passo: Bowns para a più riprese, ma quando il cronometro segna 16’28” è costretto a capitolare sulla zampata di Segafredo. E’ il punto dell’1-0, con cui si va al riposo, anche grazie a due ottime respinte di Fadani dall’altra parte.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: l’Italia torna a vincere in amichevole, Gran Bretagna al tappeto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hockey ghiaccio, l’Italia stende la Gran Bretagna a domicilio nella prima amichevoleL’Italia centra il successo contro la Gran Bretagna nel primo dei due test in programma contro la nazionale britannica in vista dei Mondiali di Top... Hockey ghiaccio: Italia, doppia amichevole contro la Gran Bretagna prima dei MondialiDopo aver partecipato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e prima dei Mondiali 2026 di Top Division, dove l’obiettivo dichiarato sarà quello di... Argomenti più discussi: Venticinque anni dopo l'Italia torna a giocare sul ghiaccio di Varese: l'ultimo dei nove precedenti nel 2001 con la Danimarca. Domenica e martedì gli azzurri sfidano la Gran Bretagna; Hockey ghiaccio, l’Italia stende la Gran Bretagna a domicilio nella prima amichevole; L’Italia al lavoro sul ghiaccio di Varese verso le due sfide con la Gran Bretagna. Olmo Albis: In azzurro un’esperienza sin qui bellissima, voglio lottare per un posto al Mondiale; La doppia sfida Italia – Gran Bretagna chiude il cerchio olimpico di Varese.