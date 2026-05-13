Gran Bretagna Re Carlo III arriva al Parlamento per il King' s Speech

Da lapresse.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Re Carlo III è arrivato al Parlamento britannico di Londra, dove presenzierà alla cerimonia del King's Speech. Durante l’evento, presenterà ufficialmente il programma legislativo del nuovo governo davanti ai membri del Parlamento. La visita segna l’apertura formale della sessione parlamentare e si svolge in un contesto di tradizione istituzionale consolidata. La cerimonia si svolge alla presenza dei rappresentanti politici e di altri rappresentanti ufficiali.

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Re Carlo III è arrivato al Parlamento britannico a Londra dove, nel suo King’s Speech, illustrerà il programma legislativo del governo davanti ai parlamentari. Resta da vedere se sarà il primo ministro Keir Starmer ad attuarlo, dopo la fronda interna al Labour che ne chiede da giorni le dimissioni. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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