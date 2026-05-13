Gran Bretagna Re Carlo III arriva al Parlamento per il King' s Speech

Il Re Carlo III è arrivato al Parlamento britannico di Londra, dove presenzierà alla cerimonia del King's Speech. Durante l’evento, presenterà ufficialmente il programma legislativo del nuovo governo davanti ai membri del Parlamento. La visita segna l’apertura formale della sessione parlamentare e si svolge in un contesto di tradizione istituzionale consolidata. La cerimonia si svolge alla presenza dei rappresentanti politici e di altri rappresentanti ufficiali.

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