L’assessora ha annunciato che il Regolamento di polizia urbana sarà modificato per includere pene più severe contro i vandali, in risposta ai graffiti comparsi in città. Inoltre, si richiederà a banche e grandi catene di curare e proteggere gli edifici commerciali. La nuova versione del regolamento si baserà su principi di collaborazione e responsabilità condivisa, e sarà presentata in Consiglio comunale dopo consultazioni con le associazioni di categoria.

Bologna, 3 giugno 2026 – “Collaborazione e corresponsabilità”. Sono queste le parole d’ordine che guideranno le modifiche del Regolamento di polizia urbana che Palazzo d’Accursio presenterà in Consiglio comunale, dopo i confronti con le associazioni di categoria. Nello specifico, gli aggiornamenti puntano a migliorare il decoro urbano e la cura della città, ma “niente cambierà sul tema, oggetto di polemiche in questi giorni, della pulizia dei muri da parte dei privati ”. Parola dell’ assessora Matilde Madrid, che analizza punto per punto i cambiamenti che verranno proposti all’amministrazione condivisa. Partiamo dal principio: come nasce la volontà di cambiare il regolamento? “Vogliamo fare alcune innovazioni per portare il regolamento al passo con i bisogni della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Graffiti a Bologna, l’assessora Madrid: “Pene più dure ai vandali. Banche e grandi catene devono curare gli edifici”

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