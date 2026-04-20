Vandali in azione | imbrattata con scritte e graffiti la quercia vallonea di San Sebastiano

A Galatina, la quercia vallonea secolare situata nelle alture vicino all’ospedale è stata danneggiata da atti vandalici. La pianta, un esempio di oltre cento anni, è stata imbrattata con scritte e graffiti da parte di ignoti. Sul luogo sono stati rinvenuti segni di imbrattamento, che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi per identificare i responsabili di questo episodio.

GALATINA – Vandali ancora in azione a ferire la bellezza della natura e un bene prezioso come la ultra centenaria quercia vallonea di Galatina, esemplare secolare e monumento vegetale che si trova nelle alture collocate nell’area dove sorge l’ospedale cittadino. È accaduto nelle scorse ore, dove.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Vetrate e muri deturpati con scritte: vandali in azione all’istituto Mattei di San Lazzaro Vandali in azione all'Horto di Porta Paldi: scritte razziste e danni alla strutturaIl raid a colpi di vernice è avvenuto l'altra notte a Cassino, all'interno della suggestiva area situata lungo le sponde del fiume Gari Scritte...