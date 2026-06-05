Gotti e Cretti la sfida per la sicurezza in bici | Più piste ciclabili ma serve una cultura del rispetto

In Belgio, un ciclista italiano ha partecipato dopo molti anni alla Liège-Bastogne-Liège, tornando sulle strade dopo un lungo periodo. La discussione sulla sicurezza in bicicletta si concentra sull’aumento delle piste ciclabili, ma sottolinea la necessità di promuovere una cultura del rispetto tra utenti. Nessuna informazione è stata fornita su incidenti o altri dettagli specifici. La questione della sicurezza stradale rimane al centro del dibattito pubblico.

Bruxelles. In Belgio, terra delle classiche monumento, Ivan Gotti non tornava dai tempi della sua ultima partecipazione alla Liège-Bastogne-Liège. Per Claudia Cretti, invece, il piccolo Paese nel cuore dell’Europa è stato spesso teatro di podi e successi. L’ultimo risale al maggio 2025, quando conquistò una prova di Coppa del Mondo di paraciclismo a Bruges, imponendosi in una volata che la vide precedere sette avversarie. Gotti, classe 1969, è nato a San Pellegrino Terme. Considerato uno dei migliori scalatori italiani della sua generazione, ha vinto due edizioni del Giro d’Italia, nel 1997 e nel 1999, e detiene ancora il record di scalata del Mortirolo con il tempo di 42’40’’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Gotti e Cretti, la sfida per la sicurezza in bici: Più piste ciclabili, serve cultura del rispetto

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