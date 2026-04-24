Alle 16:15, al suono del campanello, gli studenti escono dall’edificio scolastico e si dirigono verso l’uscita. Alcuni genitori sono presenti ad accoglierli, altri invece sono ancora bloccati nel traffico cittadino. La scena si svolge in un’area urbana dove si discutono proposte per aumentare le piste ciclabili, con l’obiettivo di rendere le città più sostenibili e meno congestionate.

Driiiiiiiiinnnnnn! Sono le 16:15, la giornata a scuola è finita, ci precipitiamo giù per le scale.finalmente andiamo a casa! I nostri occhi cercano i genitori: alcuni ci sono, altri sono bloccati nel traffico. Beep, beeeeep! Ma che gran confusione! Un autobus non riesce a passare perché c’è una macchina parcheggiata male. Tutti i giorni è sempre la stessa storia: ci sono auto parcheggiate nella rotatoria, altre sopra il marciapiede, altre ancora sulle strisce pedonali e oggi, è una bella giornata! Ma quando piove. perché è sempre così? Purtroppo in questa società vanno tutti di fretta, non c’è tempo e, anche parcheggiare la macchina un po’ più in là, diventa una vera sfida.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Idee per un mondo più verde: "Più piste ciclabili in città"

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