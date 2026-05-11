Piste ciclabili nel mirino | Rete frammentata e pericolosa serve un piano urgente

La rete delle piste ciclabili cittadine è oggetto di critiche a causa di criticità diffuse che compromettono la sicurezza degli utenti e ostacolano l’uso quotidiano della bicicletta. In alcuni punti, la rete risulta frammentata e poco affidabile, creando situazioni di potenziale pericolo per chi si sposta in bicicletta. La necessità di un intervento urgente per migliorare la situazione è stata evidenziata da diverse fonti locali.

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«La rete delle piste ciclabili cittadine presenta criticità diffuse e ormai evidenti, che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e rendono difficile l’utilizzo quotidiano della bicicletta». A lanciare l’allarme è Andrea Aiello, consigliere comunale del gruppo Vignali, che chiede un.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Parma nel mirino: tra sparatorie e scippi serve un piano d’emergenzaLa sicurezza urbana a Parma vive un momento di profonda fragilità dopo una serie di episodi che spaziano dai furti alle violenze più gravi. Piste ciclabili, Aiello: "Ecco che cosa non va"«La rete delle piste ciclabili cittadine presenta criticità diffuse e ormai evidenti, che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e rendono... Argomenti più discussi: Le bici ‘truccate’ dilagano al Macrolotto, arrivano a 40 km orari e hanno anche due posti; La pista ciclabile della discordia. I commercianti: Non la vogliamo |VIDEO; Eliminiamo alcune ciclabili. Proposta shock della Lega; Palermo, la Consulta della Bicicletta: A rischio 8 milioni di euro del Pnrr.