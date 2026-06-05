Google su Mac | arriva l’AI locale con i nuovi modelli Gemma 4

Google ha presentato Gemma 4, un modello di intelligenza artificiale da 12 miliardi di parametri che può funzionare su Mac con 16GB di RAM. Il software Eloquent permette di eseguire funzioni di dettatura offline, senza connessione internet. La novità consente di utilizzare l’AI localmente sul computer, riducendo i tempi di risposta e migliorando la privacy. Non sono stati comunicati dettagli sui requisiti tecnici o sulle modalità di utilizzo.

Come può un modello da 12 miliardi di parametri girare con soli 16GB di RAM?. Quali funzioni di dettatura offline può svolgere il nuovo software Eloquent?. Perché l'esecuzione locale dei modelli Gemma garantisce la massima privacy?. Cosa cambia per i programmatori che usano il Mac con Gemma 4?.? In Breve Gemma 4 12B richiede solo 16 GB di RAM per funzionare su laptop consumer. Architettura mixture-of-experts basata su un totale di 26 miliardi di parametri. AI Edge Gallery offre attualmente una selezione di cinque modelli della famiglia Gemma. Applicazione Google AI Edge Eloquent permette dettatura offline su sistemi macOS. Google lancia AI Edge Gallery su Mac: nuovi modelli Gemma e privacy totale senza connessione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Temi più discussi: Google porta l'AI sul Mac senza internet (e senza mandare dati a nessuno); Gemini sbarca sui telefoni super economici e l'AI Edge arriva sui Mac di Apple -; Gemini Nano arriva su PC e Chrome scarica 4GB senza avvisare gli utenti; Gemma 4 12B è il modello multimodale di Google che funziona in locale su PC con 16 GB di memoria unificata.

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