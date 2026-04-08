AI | Microsoft batte Google con i nuovi modelli open source Harrier

Microsoft ha annunciato il lancio della famiglia Harrier, una serie di modelli open source dedicati all'elaborazione semantica nelle applicazioni di intelligenza artificiale. Questi modelli sono stati sviluppati per migliorare le funzionalità di comprensione e ricerca in vari ambiti, offrendo strumenti accessibili per la community degli sviluppatori. La presentazione è avvenuta di recente, segnando un passo importante nel settore dell'AI open source.

Microsoft ha introdotto la famiglia Harrier, una serie di modelli embedding open source progettati per potenziare le capacità semantiche delle applicazioni AI. Il rilascio avviene a poche ore di distanza da un precedente pacchetto di modelli lanciato dalla stessa azienda la scorsa settimana. Questi strumenti trasformano elementi come audio, immagini o testi in vettori numerici, permettendo alle macchine di comprenderne il significato profondo. Tale processo è l’elemento cardine per implementare sistemi di suggerimenti, raccomandazioni e ricerche semantiche all’interno dei software. La sfida tecnica tra Redmond e Google. Il catalogo Harrier... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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