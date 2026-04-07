Google ha annunciato il lancio di Gemma 4, un nuovo modello linguistico che può essere utilizzato direttamente sui computer personali senza bisogno di connettività cloud. Questo sviluppo permette agli utenti di eseguire le funzioni di intelligenza artificiale in modo locale, garantendo maggiore privacy e autonomia. La disponibilità di questa versione rappresenta un passo importante per l’utilizzo dell’IA sui dispositivi di uso quotidiano.

Google ha rilasciato Gemma 4, un modello linguistico progettato per girare su PC consumer senza dipendere dal cloud. La tecnologia permette di gestire l’intelligenza artificiale in locale, garantendo privacy totale e indipendenza dalla rete. L’accesso a sistemi avanzati non è più appannaggio di centri dati mastodontici. Gemma 4 si inserisce in una categoria di modelli compatti che cercano l’equilibrio tra la qualità dell’output e l’impiego di risorse hardware. Il setup richiede una gestione attenta della memoria RAM o VRAM. Il funzionamento dipende dal backend scelto: è possibile affidarsi a GPU con supporto CUDA oppure a CPU multi-core che implementino ottimizzazioni per il calcolo tensoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gemma 4: l’IA di Google arriva su PC per privacy e zero cloud

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Il Laghetto Solfureo di Fontana Liri (FR) è una piccola gemma nascosta: acque fresche, riflessi incredibili e quel silenzio interrotto solo dal fruscio degli alberi. Il posto perfetto per staccare la spina e rigenerarsi (letteralmente!). #viaggiaconwallace #borghidara - facebook.com facebook