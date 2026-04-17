Dopo il Masters vinto da Rory McIlroy, il PGA Tour prosegue con l’RBC Heritage, torneo nato nel 1969 e tra i più prestigiosi del circuito statunitense. Si svolge con un montepremi di 20 milioni di dollari e rappresenta un appuntamento importante nel calendario professionistico. Al termine del primo round, lo svedese Aberg si trova in testa alla classifica, con un punteggio che lo posiziona tra i favoriti per i prossimi giorni di gara.

A pochi giorni dalle emozioni del Masters vinto da Rory McIlroy continuano gli eventi del PGA Tour. Spazio infatti all’ RBC Heritage (montepremi 20 milioni di dollari), kermesse nata nel 1969 che si pone oggi come uno dei massimi tornei del circuito professionistico statunitense. Al termine della prima tornata guida la classifica Ludvig Aberg. Lo svedese comanda con lo score di -8 (63 colpi) grazie ad un round bogey free. Per lo scandinavo una lunghezza di margine sui più immediati inseguitori. Al secondo posto troviamo infatti con il punteggio di -7 l’americano Harris English ed il norvegese Viktor Hovland. Quarta piazza a -6 per un gruppone composto dall’inglese Matt Fitzpatrick, dal neozelandese Ryan Fox, e dagli statunitensi Rickie Fowler, Andrew Novak, Gary Woodland e Michael Brennan.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, lo svedese Aberg guida l’RBC Heritage al termine del primo round

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