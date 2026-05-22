Golf Moore guida la leaderboard del The CJ Cup Byron Nelson al termine del primo round

I giocatori del PGA Tour sono scesi sui campi per il primo giro del torneo The CJ Cup Byron Nelson, con il golfista Moore che si posiziona in testa alla classifica. Il torneo, con un montepremi di 10 milioni di dollari, segna l’inizio di un nuovo fine settimana di gare. Le prime score sono state rese note, e il leader attuale ha ottenuto il miglior risultato tra gli atleti in campo. La competizione proseguirà con gli altri round nei prossimi giorni.

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I golfisti del PGA Tour danno inizio ad un nuovo fine settimana di competizioni. Spazio infatti al The CJ Cup Byron Nelson (montepremi 10.3 milioni di dollari), evento nato nel 1944 e conosciuto per svariati anni con il nome di Byron Nelson Golf Classic. Al termine della prima tornata guida la classifica Taylor Moore. L’americano ha siglato un ottimo round da -9 (62) bogey free guadagnandosi la vetta provvisoria della manifestazione con una lunghezza di margine sui più immediati inseguitori. In seconda posizione troviamo infatti con il punteggio di -8 lo statunitense Brooks Koepka e lo svedese Jesper Svensson. -7 e quarta piazza per un... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Moore guida la leaderboard del The CJ Cup Byron Nelson al termine del primo round ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Golf, arriva la CJ Cup Byron Nelson. Pochi i rivali temibili da Scheffler Golf, lo svedese Aberg guida l’RBC Heritage al termine del primo roundA pochi giorni dalle emozioni del Masters vinto da Rory McIlroy continuano gli eventi del PGA Tour.