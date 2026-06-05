Golf l’americana Kupcho è la migliore dopo il round d’esordio dell’US Women’s Open
L’americana Kupcho ha concluso il primo round dell’US Women’s Open in testa, con un punteggio che la mette in posizione di vantaggio. Le altre contendenti sono ancora in corsa, ma attualmente Kupcho guida la classifica. Le giocatrici si sfidano su uno dei cinque tornei principali della stagione, con molte di loro che cercano di migliorare i risultati nel proseguo del torneo.
Le migliori golfiste del panorama internazionale si affrontano in uno dei cinque Major che contraddistinguono la stagione. Spazio infatti all’ US Women’s Open (montepremi 12 milioni di dollari), evento nato nel 1946 organizzato dall’LPGA Tour. Al termine della prima tornata guida la classifica Jennifer Kupcho. L’americana sigla un solido -5 (66 colpi) mettendo a segno 7 birdie ed incappando in 2 bogey. Per la battistrada una lunghezza di margine sulla sua più immediata inseguitrice. Al secondo posto troviamo infatti con -4 la sudcoreana Kim Sei-Young, seguita a -3 dalle connazionali Ina Yoon, Yoo Hyunjo e Minji Kang, dalla giapponese Hinako Shibuno e dalla messicana Gaby Lopez. 🔗 Leggi su Oasport.it
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