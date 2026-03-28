Golf Gary Woodland al comando con margine dopo due round dell’Houston Open

Al termine dei primi due round dell'Houston Open, il giocatore che occupa la prima posizione è Gary Woodland, che ha mantenuto un margine sul resto del gruppo. Il torneo fa parte del circuito PGA Tour e il montepremi totale è di 9 milioni di dollari. Al momento, diverse figure si contendono le posizioni di testa, mentre i concorrenti si preparano per la terza giornata di gara.

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati a metà dell’ Houston Open (montepremi 9.9 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1946 che si disputa nella storica sede del Memorial Park. Dopo 36 buche guida la leaderboard Gary Woodland. L’americano piazza un solido round da -7 balzando al comando con lo score complessivo di -13 (127 colpi) e vanta ben tre lunghezze di margine sui suoi più immediati inseguitori. In seconda posizione con il punteggio di -10 troviamo infatti lo statunitense Jackson Suber ed il danese Nicolai Hojgaard. Quest’ultimo sigla una super tornata da -8 evitando lo spettro del cut e risalendo fino alle zone nobilissime della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Gary Woodland al comando con margine dopo due round dell’Houston Open Articoli correlati Golf, Jarvis e Lemke appaiati al comando del Magical Kenya Open dopo il primo round, bene LaportaI golfisti del DP World Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizioni mettendosi alle spalle il primo round del Magical Kenya Open... Golf, pioggia ed oscurità: sospeso il primo round del Genesis Invitatioonal con Rai al comandoI golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo intenso weekend di gare approcciando il Genesis Invitational (montepremi 20 milioni di dollari). Altri aggiornamenti su Gary Woodland Temi più discussi: Golf, Scheffler torna in campo per il Texas Children’s Houston Open. Min Woo Lee difende il titolo; Orari e Tornei della settimana dal 23 al 29 marzo; Golf: Sungjae Im resta in testa al Valspar Championship, ma si avvicinano tutti gli inseguitori; Golf, Waring parte bene in Texas. Attardati Griffin e Koepka. What Gary Woodland has noticed about the fans at the Houston Open this weekGary Woodland has played some sensational golf at the Texas Children’s Houston Open this week. Woodland has posted rounds of 64 and 63 at the Houston Open so far and he currently leads by four strokes ... msn.com Golf roundup: Gary Woodland takes lead at Houston OpenGary Woodland finished his round with three straight birdies to build a multiple-stroke lead halfway through the Houston Open. msn.com https://bit.ly/40AyNsv Gary Woodland e la battaglia silenziosa Su NotizieGolf Grazie I Viaggi di Seve - viaggi golf su misura - facebook.com facebook