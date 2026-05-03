Durante il Turkish Airlines Open di Antalya, Mikael Lindberg ha conquistato la prima vittoria nel circuito DP World Tour, riportando la Svezia in testa alla classifica. Guido Migliozzi si è piazzato al secondo posto, mentre Giorgio De Leo e Matteo Manassero hanno concluso la competizione tra i primi. La gara si è svolta in un’atmosfera di grande equilibrio, con vari giocatori in corsa fino alle ultime buche.

Mikael Lindberg riporta la Svezia in vetta in un torneo del DP World Tour. Non è la Wentworth di Alex Noren, siamo d’accordo, ma per il classe 1993 di Stoccolma è la prima volta assoluta sul circuito in quel del Turkish Airlines Open di Antalya. Sotto la pioggia leggera del National Golf Club per lui c’è un -3 che sa di vittoria finale, di -10 che lo porta a essere settimo nella Race to Dubai. Guido Migliozzi, dopo un buon -2, riesce a chiudere al secondo posto assieme al portoghese Daniel Rodrigues: lo score di -8 segnala come questo può diventare il punto di svolta reale della stagione del vicentino, che non arrivava a podio dal KLM Open vinto nel 2024 e non era nei primi cinque dall’Open di Francia 2025.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Guido Migliozzi secondo al Turkish Open. Vince Lindberg, bene De Leo e Manassero

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Un grande inizio per Gregorio De Leo che dopo le prime due giornate è al comando del Turkish Airlines Open con un totale di -7. 12esimo Matteo Manassero con -3, 22esimo Guido Migliozzi con -2, 61esimi Edoardo Molinari e Renato Paratore con +1. Fuori d - facebook.com facebook