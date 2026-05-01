Oggi sui fairway del National Golf Club di Belek in Turchia si è disputata la prima metà del Turkish Open, torneo che chiude l’Asian Swing del DP World Tour. De Leo si trova in testa alla classifica provvisoria, mentre Manassero e Migliozzi sono nelle posizioni di rilievo. La giornata si è svolta con condizioni meteo favorevoli, contribuendo a un'ottima performance degli italiani in campo.

Giornata stupenda, per il golf italiano, quella che si è consumata oggi sui fairway del National Golf Club di Belek, in Turchia, dove si sta svolgendo il Turkish Open, torneo che chiude l’Asian Swing del Dp World Tour. Gregorio De Leo è, infatti, momentaneamente primo, dopo le prime 36 buche, con uno score totale di -7 (69-68) ad un colpo di distanza da 4 golfisti fermi a -6: Alejandro Del Rey; Kazuma Kobori; Jens Dantorp e Sam Bairstow. Per De Leo due giornata con poche sbavature. I due bogey sono arrivati solamente alla 7 nel primo round e alla 13 nel secondo. Bene anche Matteo Manassero che passa il taglio in 12esima posizione a pari merito a -3 sul totale appaiato a, tra gli altri Eugenio Chacarra.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, De Leo guida a metà Turkish Open. Bene anche Manassero e Migliozzi

Notizie correlate

Golf, Wiesberger regge la pressione e vince in Cina. Bene Migliozzi e De LeoNono titolo in carriera sul Dp World Tour per Bernd Wiesbeger, protagonista di una settimana molto positiva in Cina dove si è imposto, con il...

Leggi anche: Golf: Patrick Reed resta leader a metà Qatar Masters. De Leo e Migliozzi in zona alta

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Golf, lo svedese Lindberg al comando dopo il primo round del Turkish Open. Bene gli italiani; Golf, il Dp World Tour riparte dalla Cina. Cinque italiani in gara; Golf, al giro di boa in Cina conducono Wiesberger e Norris. Due gli italiani rimasti in gara; Golf lo svedese Lindberg al comando dopo il primo round del Turkish Open Bene gli italiani.

Golf, DP World Tour: Turkish Airlines Open con nove azzurriRoma, 29 apr. (askanews) – Unica tappa in Turchia del DP World Tour, si gioca dal 30 aprile al 3 maggio il Turkish Airlines Open, giunto alla nona edizione e ospitato dal National Golf Club di Belek. askanews.it

Golf, Migliozzi, Laporta, E.Molinari e De Leo al Turkish OpenRoma, 7 mag. (askanews) – Sei anni dopo l’ultima volta il DP World Tour torna in Turchia. Dall’8 all’11 maggio ad Antalya si disputerà l’ottava edizione del Turkish Airlines Open. Primo evento ... askanews.it

Il DP World Tour fa tappa in Turchia per il Turkish Airlines Open, ultimo appuntamento dell’Asian Swing e snodo cruciale nella corsa alla Race to Dubai e ai pass per il prossimo Major. A Belek riflettori puntati anche sull’Italia, che si presenta con una pattuglia x.com

DP World Tour: Turkish Airlines Open con nove azzurri Unica tappa in Turchia del DP World Tour dove si svolge, dal 30 aprile al 3 maggio, il Turkish Airlines Open, giunto alla nona edizione, sul percorso del National Golf Club, a Belek, con in gara gli azzurri: - facebook.com facebook