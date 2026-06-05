Al Golden Gala Pietro Mennea, gli atleti italiani Diaz, Fabbri e Sioli hanno vinto le rispettive gare, confermando i risultati attesi. Jacobs ha migliorato le sue prestazioni, mentre Battocletti ha concluso la gara con un risultato inferiore alle aspettative. La manifestazione ha mostrato un quadro positivo per alcuni atleti italiani, con alcuni miglioramenti e altre prestazioni meno soddisfacenti.

Il Golden Gala Pietro Mennea ha dato conferme importanti e qualche delusioni: Diaz, Fabbri e Sioli vincono. Jacobs sta migliorando, Battocletti non va Il 46esimo Golden Gala Pietro Mennea regala una serata di emozioni, velocità e potenza allo stadio Olimpico, con l’Italia che celebra tre vittorie prestigiose. Matteo Sioli, 20 anni, trionfa nel salto in alto con 2.28m, diventando il primo azzurro a vincere nella specialità al meeting romano. Leo Fabbri domina il getto del peso con un potente 22.14m, bissando il successo in casa dopo Rabat. E Marcell Jacobs, pur quinto nei 100m, torna sotto i 10" con un 9.99 che segna un importante passo verso gli Europei di Birmingham. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Golden Gala, tris italiano con Diaz, Fabbri e Sioli. Cresce Jacobs, male Battocletti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Atletica, Golden Gala 2026 in DIRETTA: tris di successi dell’Italia con Diaz, Fabbri e Sioli! Battocletti fuori forma, tra poco JacobsL'ultimo evento in diretta è stato i 100 metri, con la presenza del campione olimpico Marcell Jacobs e della star Noah Lyles, vincitore a Parigi.

Golden Gala a Roma. Diaz, Fabbri e Sioli: è tris d’Italia. Jacobs torna sotto i 10 secondiDurante il Golden Gala-Pietro Mennea a Roma, tre atleti italiani hanno conquistato vittorie nelle rispettive discipline.

Temi più discussi: Roma-show: il Golden Gala minuto per minuto; LIVE Atletica, Golden Gala 2026 in DIRETTA: Jacobs sta tornando e scende sotto i 10! Tris di vittorie con Diaz, Fabbri e Sioli; Golden Gala: Italia protagonista a Roma con tre successi, Jacobs sotto i 10 secondi; Golden Gala 2026: da Jacobs a Battocletti ecco i 16 italiani pronti a sfidare le stelle della Diamond League.

La 46esima edizione del Golden Gala di Roma è stata prodiga di soddisfazioni per l'atletica azzurra. I concorsi, nonostante l’assenza per infortunio del campione iridato Mattia FURLANI, hanno portato in dote tre pesanti successi, collezionati in ordine tempora x.com

Golden Gala a Roma. Diaz, Fabbri e Sioli: è tris d’Italia. Jacobs torna sotto i 10 secondiAndy Diaz, Leo Fabbri e Matteo Sioli. L’Italia fa festa al Golden Gala-Pietro Mennea con un tris di vittorie. msn.com

Golden Gala, trionfano gli azzurri: l'Italia esce con tre vittorie (e Jacobs fa 999)Tra i due litiganti, Lyles e Anthony, vince Noah, Noah Lyles, il 28enne fulmine della Florida che fu oro a Parigi sui 100 e che ora si impone in 988 (+0,4 il vento). Lui il re, ... ilmessaggero.it