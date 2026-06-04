LIVE Atletica Golden Gala 2026 in DIRETTA | tris di successi dell’Italia con Diaz Fabbri e Sioli! Battocletti fuori forma tra poco Jacobs

Notizia in breve

L'ultimo evento in diretta è stato i 100 metri, con la presenza del campione olimpico Marcell Jacobs e della star Noah Lyles, vincitore a Parigi. La gara ha visto anche la partecipazione di altri atleti di rilievo. Prima di questo, l’Italia ha ottenuto tre successi con Diaz, Fabbri e Sioli. Tra i partecipanti, Battocletti si è presentata in condizioni di forma non ottimali.