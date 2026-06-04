LIVE Atletica Golden Gala 2026 in DIRETTA | tris di successi dell’Italia con Diaz Fabbri e Sioli! Battocletti fuori forma tra poco Jacobs
L'ultimo evento in diretta è stato i 100 metri, con la presenza del campione olimpico Marcell Jacobs e della star Noah Lyles, vincitore a Parigi. La gara ha visto anche la partecipazione di altri atleti di rilievo. Prima di questo, l’Italia ha ottenuto tre successi con Diaz, Fabbri e Sioli. Tra i partecipanti, Battocletti si è presentata in condizioni di forma non ottimali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50: Si chiude con i 100 metri. C’è il campione olimpico Marcell Jacobs ma ci sono tanti campioni al via, tra cui la star Noah Lyles, campione olimpico di Parigi nei 100. Simbine, Omanyala, Tebogo, Blake, Azu: davvero una gara piena di stelle quella dell’Olimpico 22.48: Vince il bulgaro Saraboyukov! Con 8.26 proprio all’ultimo salto chiude la porta a Tentoglou che è secondo con 8.24, terzo posto per il cubano Hodelin con 8.18 22.47: Non si migliora Hodelin 22.46: Allunga ancora Tentoglou che atterra a 8.24 20.44: La zampata del campione nel lungo. Tentoglou va al comando con 8.20. Salto finale anche per Hodelin e Saraboyukov 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Golden Gala, Savona e grandi eventi: Luca Di Bella racconta il mondo RAI dellatletica
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