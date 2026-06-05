Golden Gala | Sioli e Fabbri trionfano a Roma con record storici

Durante il Golden Gala a Roma, Sioli ha stabilito un record storico superando il limite tecnico del regolamento. Fabbri ha vinto nella prova del peso, battendo campioni mondiali in gara. La competizione ha visto prestazioni eccezionali, con atleti che hanno superato le aspettative e segnato nuovi record personali. La manifestazione si è conclusa con grandi risultati per gli atleti italiani, che hanno conquistato vittorie importanti sui campioni internazionali.

Come ha fatto Sioli a superare il limite tecnico del regolamento?. Chi sono i campioni mondiali battuti da Fabbri nella pedana del peso?. Perché il salto diretto a 2,28 metri è stato decisivo per Sioli?. Quale segreto psicologico ha permesso a Fabbri di vincere la gara?.? In Breve Sioli supera i 2,27 metri per la qualificazione europea saltando a 2,28 metri.. Fabbri batte Kovacs (21,50m) e il tricampione olimpico Ryan Crouser.. Lanci vincenti di Fabbri registrano misure di 20,70, 20,86 e 22,14 metri.. Zane Weir delle Fiamme Gialle conclude la gara al settimo posto con 21,13 metri.. Matteo Sioli scrive la storia al Golden Gala 2026 con un primato nel salto in alto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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