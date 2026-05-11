Golden Gala 2026 la presentazione | Jacobs penso solo ai blocchi Furlani Saraboyukov è il rivale Diaz voglio il record del mondo
Il Golden Gala 2026 si terrà allo Stadio Olimpico il 4 giugno, segnando la 46ª edizione del meeting di atletica più importante in Italia. Tra gli atleti presenti, Jacobs ha affermato di concentrarsi esclusivamente sui blocchi di partenza, mentre Furlani ha indicato Saraboyukov come il principale rivale. Diaz ha invece dichiarato di voler conquistare il record del mondo. Il presidente della federazione ha sottolineato come l’atletica italiana sia in una fase di grande crescita.
Allo Stadio Olimpico il 4 giugno la 46ª edizione del meeting più importante d’Italia. Il presidente FIDAL Mei: “L’atletica non è mai stata così forte”. Annunciato anche Ferdinand Omanyala nei 100 metri. Roma si prepara a vivere una serata di atletica leggera di altissimo livello. Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 è stato presentato ufficialmente allo Stadio Olimpico alla presenza dei tre azzurri più attesi: Marcell Jacobs, Mattia Furlani e Andy Diaz. L’appuntamento è fissato per il 4 giugno, quando il principale meeting italiano tornerà a illuminare la pista dell’Olimpico per la sua 46ª edizione, quarta tappa del calendario della Wanda Diamond League.🔗 Leggi su Sportface.it
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