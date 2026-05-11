Golden Gala 2026 la presentazione | Jacobs penso solo ai blocchi Furlani Saraboyukov è il rivale Diaz voglio il record del mondo

Il Golden Gala 2026 si terrà allo Stadio Olimpico il 4 giugno, segnando la 46ª edizione del meeting di atletica più importante in Italia. Tra gli atleti presenti, Jacobs ha affermato di concentrarsi esclusivamente sui blocchi di partenza, mentre Furlani ha indicato Saraboyukov come il principale rivale. Diaz ha invece dichiarato di voler conquistare il record del mondo. Il presidente della federazione ha sottolineato come l’atletica italiana sia in una fase di grande crescita.

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