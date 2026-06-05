Golden Gala Perugia trionfa al Palio dei Comuni
Perugia ha vinto la staffetta 12x200 metri al Golden Gala di Roma, conquistando il Palio dei Comuni. La gara si è svolta durante la serata dedicata alle competizioni di atletica, con la città che ha ottenuto il miglior risultato tra le partecipanti. La vittoria è stata ufficializzata al termine dell’evento, che ha visto la partecipazione di diversi comuni italiani. La staffetta è stata l’ultima prova in programma, con Perugia che ha ottenuto il miglior tempo complessivo.
Un serata speciale che incorona la città di Perugia regina della maxi staffetta 12x200 al Golden Gala di Roma. Nella magica notte del gala di atletica dedicato all'indimenticato Pietro Mennea oltre ai grandi sportivi dell'atletica leggera spazio anche ai circa duemila studenti di 161 squadre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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