Golden Gala Perugia trionfa al Palio dei Comuni

Notizia in breve

Perugia ha vinto la staffetta 12x200 metri al Golden Gala di Roma, conquistando il Palio dei Comuni. La gara si è svolta durante la serata dedicata alle competizioni di atletica, con la città che ha ottenuto il miglior risultato tra le partecipanti. La vittoria è stata ufficializzata al termine dell’evento, che ha visto la partecipazione di diversi comuni italiani. La staffetta è stata l’ultima prova in programma, con Perugia che ha ottenuto il miglior tempo complessivo.