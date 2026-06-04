Montevarchi torna al Golden Gala | studenti all' Olimpico per il Palio dei Comuni
Gli studenti di Montevarchi parteciperanno al Golden Gala Pietro Mennea, evento internazionale di atletica leggera, che si svolgerà allo stadio Olimpico di Roma. Si tratta di una delle principali gare dell’anno nel settore, e la partecipazione coinvolge anche giovani provenienti da altre realtà. L’evento si svolge in un’unica giornata e include diverse discipline di corsa e salto. La presenza degli studenti è legata a un’iniziativa dedicata alle scuole.
Gli studenti di Montevarchi torneranno allo stadio Olimpico di Roma per prendere parte al Golden Gala Pietro Mennea, uno dei più importanti appuntamenti internazionali di atletica leggera. Una rappresentanza degli istituti comprensivi Petrarca e Magiotti, accompagnata dall'assessore allo sport. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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