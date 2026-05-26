Al Golden Gala Pietro Mennea 2026 sono già 100 le squadre iscritte al Palio dei Comuni, la staffetta giovanile in programma il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Oltre 1500 studenti sono attesi in pista. La partecipazione continua a crescere, con molte comunità che hanno già confermato la presenza. La gara coinvolge squadre di diversi comuni e rappresenta uno degli eventi principali della manifestazione.

Cresce l’attesa per il Palio dei Comuni del Golden Gala Pietro Mennea 2026. Sono già 100 le squadre iscritte alla maxi staffetta giovanile del 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma, con oltre 1500 studenti attesi in pista. Sale l’entusiasmo attorno al Palio dei Comuni, l’appuntamento giovanile che accompagnerà il Golden Gala Pietro Mennea del prossimo 4 giugno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Golden Gala, boom di iscrizioni per il Palio dei Comuni: già 100 squadre al via

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