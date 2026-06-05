Dal 14 al 20 giugno si svolge la Golarsa Cup a Milano. Tra i partecipanti, il tedesco Jamie Mackenzie, 18 anni, vincitore del Trofeo Bonfiglio e attualmente al terzo posto nel ranking under 18. La competizione prevede incontri tra giovani talenti del tennis internazionale. Mackenzie sarà uno dei favoriti in campo. La manifestazione si disputa sui campi cittadini e coinvolge numerosi giovani atleti provenienti da vari paesi.

C’è anche il 18enne tedesco Jamie Mackenzie, recente vincitore del Trofeo Bonfiglio e numero 3 al mondo fra gli Juniores, nell’entry list diramata dall’ Itf in vista della Golarsa Cup, tappa maschile del circuito pro da 30 mila dollari di montepremi, in programma sulla terra battuta della Golarsa Academy di Milano dal 14 al 20 giugno. Il secondo torneo più importante della città di Milano accoglierà dunque un ragazzo che sta già facendo parlare di sé e che punta a essere fra i grandi protagonisti del prossimo futuro: origini neozelandesi, Mackenzie è stato il primo tedesco a imporsi negli Internazionali d’Italia Juniores a tredici anni di distanza da Alexander Zverev, mettendo in bacheca il suo secondo titolo consecutivo nella categoria J500 dopo quello centrato in patria, a Offenbach, due settimane prima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Golarsa Cup dal 14 al 20 giugno. Il tedesco Mackenzie fra le “stelle“ a Milano

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