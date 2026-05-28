C’è un nuovo appuntamento tennistico milanese nel panorama dei tornei estivi internazionali. Si tratta della prima edizione della “Golarsa Cup“, l’ ITF maschile da 30mila dollari di montepremi che si giocherà dal 15 al 20 giugno sui campi in terra battuta della Golarsa Academy di via Ciclamini. Una manifestazione riservata ai nuovi talenti della racchetta, mentre il circuito è impegnato nella preparazione della tappa sull’erba di Wimbledon, destinato al ruolo di apripista del successivo challenger che si giocherà all’Harbour Club dal 30 giugno. "Sarà un piacere ospitare questo evento - spiega Laura Golarsa (nella foto), ex numero 39 Wta in singolare e ideatrice dell’iniziativa -, la nostra realtà si occupa di tennis a 360 gradi e non vogliamo trascurare la parte organizzativa dedicata ai professionisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal 15 al 20 giugno. Arriva la Golarsa Cup. Nuovo ITF maschile sulla terra battuta

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