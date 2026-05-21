Milano Football Week | la quarta edizione torna dal 6 al 14 giugno a CityLife
La quarta edizione di Milano Football Week si svolgerà dal 6 al 14 giugno presso l’area di CityLife. La manifestazione prevede turni di partite, incontri e tornei che includono gare di palleggi e rigori. Durante l’evento si terranno anche talk dedicati al mondo del calcio, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore. La settimana è in programma nel centro di Milano, con attività rivolte a diverse fasce di pubblico e momenti di intrattenimento legati al calcio prima dell’inizio dei Mondiali.
Manca sempre meno all’inizio della Milano Football Week. Dal 6 al 14 giugno, nel quartiere CityLife, torna l’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, giunto ormai alla quarta edizione. La passione per il calcio animerà uno dei luoghi simbolo della città con tante attività e un calendario di appuntamenti dedicati allo sport più amato al mondo. Per nove giorni, CityLife si trasformerà in un’enorme fan zone immersiva e aperta a tutti: appassionati, famiglie e curiosi potranno vivere il mondo del calcio tra talk e incontri con protagonisti del pallone. Oltre ad attività sul campo, tornei, giochi, spettacoli di calcio freestyle, sfide e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere il pubblico di tutte le età. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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