Milano Football Week | la quarta edizione torna dal 6 al 14 giugno a CityLife

La quarta edizione di Milano Football Week si svolgerà dal 6 al 14 giugno presso l’area di CityLife. La manifestazione prevede turni di partite, incontri e tornei che includono gare di palleggi e rigori. Durante l’evento si terranno anche talk dedicati al mondo del calcio, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore. La settimana è in programma nel centro di Milano, con attività rivolte a diverse fasce di pubblico e momenti di intrattenimento legati al calcio prima dell’inizio dei Mondiali.

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