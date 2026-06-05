Gli studenti dell' Itis Santucci a teatro con Metemorfoses

Gli studenti dell’Itis Santucci hanno portato in scena una rappresentazione delle Metamorfosi di Ovidio, recitata in portoghese e accompagnata da sovratitoli in italiano. Lo spettacolo ha presentato una rilettura teatrale del classico della letteratura latina, rendendo accessibile il testo al pubblico italiano. La performance ha coinvolto gli studenti nella messa in scena di un’opera considerata fondamentale nella cultura occidentale.

La rappresentazione, recitata in lingua portoghese e resa accessibile al pubblico italiano grazie ai sovratitoli proiettati durante lo spettacolo, ha proposto una rilettura teatrale delle Metamorfosi di Ovidio, uno dei testi più importanti della letteratura latina e della cultura occidentale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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