Ad Arezzo, un nuovo progetto coinvolge l’Istituto Tecnico Industriale Galilei e Coldiretti per promuovere agricoltura sociale e formazione. Gli studenti partecipano a iniziative che uniscono educazione, inclusione sociale e valorizzazione delle produzioni locali, con particolare attenzione alla filiera corta. L’obiettivo è creare un modello di welfare territoriale che integri formazione e sostenibilità agricola. La collaborazione si sviluppa attraverso attività pratiche e corsi dedicati.

Arezzo, 26 maggio 2026 – Nasce ad Arezzo un nuovo modello di welfare territoriale capace di coniugare formazione, inclusione sociale e valorizzazione delle eccellenze locali. Prende il via ufficialmente il progetto “Agricoltura sociale e scuola”, un'iniziativa ad ampio raggio promossa dall'Azienda Agricola Le Pescine di Lelli Enrico e C. S.S. Società Agricola in qualità di soggetto capofila, volta a costruire percorsi educativi, formativi e pratici per gli studenti in situazioni di fragilità. L'innovativo progett o vanta una fitta rete di partenariato che vede la collaborazione strategica di Coldiretti Arezzo, Impresa Verde Arezzo Srl, il Comune di Arezzo, l'ITIS “Galileo Galilei” di Arezzo, la UILDM Arezzo (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e altre nove qualificate aziende agricole del territorio aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Agricoltura sociale e scuola”: con Coldiretti, inclusione, formazione e filiera corta per gli studenti dell'Itis Galilei

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