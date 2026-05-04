All’Itis Santucci tra robotica e tradizione

A Pomarance, presso l’istituto tecnico Santucci, si sono alternati momenti dedicati alla robotica e all’intelligenza artificiale, affiancati da insegnamenti che invitano gli studenti a approfondire e interiorizzare i concetti studiati. Durante l’evento si sono presentate attività pratiche e discussioni su tecnologie innovative, con attenzione anche alla tradizione educativa e alla formazione tecnica. Sono stati coinvolti studenti e docenti in un percorso che unisce l’approccio pratico e quello teorico.

POMARANCE La robotica, l’intelligenza artificale ma anche la raccomandazione di studiare ed elaborare i concetti per farli propri. La dodicesima " Festa della Robotica " all’Itis "Santucci" di Pomarance è stato un mix di entusiasmo, innovazione e futuro. All’evento hanno partecipato tutte le classi del "Santucci" e la terza della Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo "Tabarrini". La manifestazione è stata organizzata dal professor Antonio Quarta, insegnante di tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici del "Tabarrini", storico referente del plesso scolastico, che a fine anno andrà in pensione. E’ stata anche l’occasione per salutarlo e ringraziarlo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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