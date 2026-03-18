Cuba l’ultimatum di Trump | Il presidente Diaz Canel esca di scena

Gli Stati Uniti hanno emesso un ultimatum al governo cubano, chiedendo al presidente Diaz Canel di lasciare il suo incarico. La crisi a Cuba si intensifica mentre le tensioni tra le due nazioni sono evidenti. Trump ha posto condizioni chiare, indicando una possibile azione futura. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente pressione internazionale sulla capitale dell’isola.

(Adnkronos) – Ultimatum a L'Avana. La crisi di Cuba è profonda, gli Stati Uniti si preparano a 'prendere' l'isola e Donald Trump pone le condizioni. Il presidente americano, che già si dice "orgoglioso" per la svolta ritenuta inevitabile, a prescindere dall'iter che verrà scelto pone una condizione: l'uscita di scena dell'attuale presidente Miguel Diaz Canel.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Cuba, il presidente Díaz-Canel conferma colloqui con gli Usa per “risolvere divergenze”Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha riferito che L’Avana ha tenuto colloqui con il governo statunitense. Cuba, il presidente Díaz-Canel ammette: «Avviati colloqui con gli Usa» per porre fine al blocco Usa del petrolioIl presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha diffuso il video di un incontro con «El Cangrejo», il nipote di Raúl Castro, in cui ha confermato... U.S. TRUMP/ DOPO il VENEZUELA ATTACCHERANNO CUBA Aggiornamenti e notizie su Diaz Canel Temi più discussi: Cuba, Trump prepara la 'conquista' con modello Venezuela: il piano e il capro espiatorio; Trump vuole anche Cuba: ultimatum al presidente Diaz-Canel, pronta una operazione in stile Caracas; ‘Chi l’ha visto?’, stasera il punto sulla scomparsa della piccola Kata; Cuba nel caos: attacco al Partito Comunista, proteste e crisi energetica in corso. Il video. Cuba, 'resistenza inespugnabile contro qualsiasi aggressore esterno'Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha lanciato un monito contro le crescenti pressioni della Casa Bianca, avvertendo sulle proprie reti sociali che qualsiasi aggressore esterno si scontrerà con u ... ansa.it Trump: Avrò l’onore di conquistare Cuba | Washington chiede dimissioni di Díaz-Canel: Ostacola negoziatiTrump annuncia: Avrò l'onore di conquistare Cuba, chieste le dimissioni del presidente Díaz-Canel per riavviare i negoziati con gli Stati Uniti ... ilsussidiario.net Nona notte consecutiva di proteste popolari a Cuba, Diaz-Canel avverte i manifestanti x.com Il presidente di #Cuba, Diaz-Canel: contatti con rappresentanti Usa - facebook.com facebook