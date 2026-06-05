Gli occhiali Gentle Monster sono diventati un fenomeno tra gli appassionati di moda. La collezione è molto apprezzata e rappresenta una scelta di stile riconosciuta. Tutti i prodotti presentati su GQ Italia sono selezionati in modo indipendente dagli editor della rivista. Quando si acquista tramite i link di vendita, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Gentle Monster fa occhiali dal 2011, ma non solo. È uno di quei brand nato con l'intento di produrre sentiment, come direbbero quelli bravi, con cui attrarre intorno a sé un target misto tra i giovanissimi della GenZ, i Millennials e quelli della generazione X. Lo fa con una miscela esatta tra elementi diversi convogliati su un prodotto davvero piccolo - come un paio di occhiali, appunto. La fascinazione per l' estetica cybercore combinata a un continuo desiderio di provocazione emotiva, soprattutto nel mondo reale, porta questi occhiali a diventare oggetti fisici simbolici di un modo di essere e di stare in mezzo agli altri efficace e attrattivo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Gli occhiali Gentle Monster sono un'ossessione collettiva che noi approviamo al cento per cento

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