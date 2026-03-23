Seconda giornata di votazioni. Dalle 7 alle 15 seggi aperti nei 61533 seggi di tutta Italia fra cui 4032 in Puglia e 683 in Basilicata. Ieri l'affluenza è stata del 46,07 per cento in Italia, del 39 per cento in Puglia e del 39,88 per cento in Basilicata. Terminate le operazioni di voto sarà la volta dello scrutinio per conoscere l'esito del referendum costituzionale in tema di giustizia. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Referendum: si vota dalle 7 alle 15, poi lo scrutinio Ieri affluenza al 46,07 per cento in Italia, al 39 per cento in Puglia e al 39,88 per cento in Basilicata

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Referendum giustizia, per cosa si vota e perché l'affluenza sarà decisiva

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