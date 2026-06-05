Gli iconici gilet di Arbore nella sua casa museo | Li regalo tutti a Foggia

Renzo Arbore ha annunciato che donerà tutti i suoi gilet iconici alla città di Foggia. La dichiarazione è stata fatta durante il programma radiofonico condotto da un giornalista foggiano. Arbore ha specificato che i gilet, che sono parte della sua collezione personale, verranno consegnati alla sua città natale. La notizia è stata comunicata senza dettagli sul numero esatto di capi o sul luogo di consegna.

Renzo Arbore regalerà a Foggia tutti i suoi iconici gilet. Lo ha detto oggi nel corso di Protagonisti, il programma che il foggiano Francesco Fredella conduce con Simioli e Taranto su RTL102.5.In una telefonata a sorpresa, è stato chiamato a parlare della canzone napoletana in occasione della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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