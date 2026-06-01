Renzo Arbore ha ricordato che a casa sua tutti erano monarchici, tranne il nonno, e che la famiglia si concentrava principalmente su problemi di sussistenza, senza coinvolgimenti politici. In occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica italiana, ha parlato dei tempi prima del referendum, sottolineando che la politica non entrava nelle case. Arbore ha descritto un’epoca in cui le scelte politiche erano lontane dalla vita quotidiana e il focus era sulla sopravvivenza.

In occasione dei festeggiamenti dell’80esimo anniversario della Repubblica Italiana, che si terranno domani 2 giugno, Renzo Arbore ha ricordato i momenti concitati prima del Referendum che, di fatto, avrebbe cambiato radicalmente il volto dell’Italia. “Il nostro problema era mangiare e poco altro. La politica non entrava nelle case. – ha affermato l’artista a La Stampa – O almeno io non l’avvertivo. Devo confessare che la mia famiglia era monarchica, con qualche quarto di nobiltà. Figuriamoci. Però date le premesse devo anche dire che a Foggia proclamarsi repubblicani sapeva di rivoluzionario”. Poi ha aggiunto: “Solo mio nonno Lorenzo, dal quale ho preso il nome, osava professarsi tale e mia nonna, di origini bolognesi, si definiva ‘un po’ rossa’, quasi per campanilismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A casa erano tutti monarchici tranne mio nonno. Il nostro problema era mangiare e poco altro. La politica non entrava nelle case”: i ricordi di Renzo Arbore

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