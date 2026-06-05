Gli abusi del prof alla scuola militare | ricatti sulla maturità
Un insegnante della scuola militare avrebbe molestato uno studente, minacciandolo di raccontare dettagli intimi dopo la promozione. Un’altra vittima riferisce di aver ricevuto un voto molto basso in un compito e di aver chiesto di aumentarlo. Il docente avrebbe risposto con commenti offensivi e richieste inappropriato. Le accuse sono state denunciate, e le autorità indagano sui comportamenti dell’insegnante. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata o processata.
"L'anno prossimo, quando sarai promosso, mi racconterai le tue cose sconce". Ancora, riferisce una vittima: "In un compito meritavo un voto molto basso, tipo 4 o 4 e mezzo, e io gli chiedevo di alzarmelo (.). In quell'occasione lui mi ha chiesto esplicitamente una mia foto intima". Sono alcuni esempi della dinamica che si era creata tra un professore e i suoi allievi alla scuola militare Teulié di Milano, una delle più antiche e prestigiose scuole militari del Paese. Il docente è stato arrestato e messo ai domiciliari (la Procura chiedeva il carcere) con le accuse di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di "diversi allievi della scuola". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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